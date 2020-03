Ultime Juventus: i biglietti della gara contro l’Inter saranno rimborsati

Notizie Juve, finalmente la decisione tanto chiacchierata è arrivata. La Juventus rimborserà i biglietti della gara con l’Inter. È stato lo stesso club bianconero a comunicarlo attraverso il proprio portale ufficiale.

L’incasso dei biglietti per la partita, disputata a porte chiuse dopo l’iniziale rinvio, sarà restituito a chi farà richiesta. Tuttavia potranno essere rimborsati solo i tifosi che avevano acquistato il biglietto per la gara singola e non gli abbonati.

Ultime Juventus: il comunicato della società

Questo il comunicato della società bianconera:

“Vista l’assoluta peculiarità del contesto nazionale, Juventus F.C. ha deciso – in via eccezionale – di rimborsare il prezzo del biglietto singolo acquistato e pagato dai tifosi per la gara contro l’Inter disputatasi in data 8 marzo a porte chiuse su ordine della Pubblica Autorità (precedentemente programmata per il 1 marzo 2020, gara valevole per il campionato di SERIE A 19/20). Il rimborso prevede il riaccredito del prezzo del biglietto e non le commissioni eventuali.

Tale iniziativa di rimborso riguarda esclusivamente l’acquisto da parte dei tifosi di singoli biglietti solo tramite i canali ufficiali Juventus. Sono esclusi gli abbonamenti, i pacchetti riguardanti più match o servizi e gli acquisti di singoli biglietti di altre partite che sono state rinviate.