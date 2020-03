Notizie Lecce, Mancosu: “Mister Liverani ci controlla anche in quarantena”

Ultime Lecce | Marco Mancosu, attaccante del Lecce, ha parlato al sito ufficiale del club salentino del suo periodo di quarantena:

“Cerco sempre di allenarmi a casa, per quanto possibile. Lo staff ci ha detto quello che dobbiamo fare e ci ha aiutato sull’alimentazione, ma siamo professionisti e sappiamo già come comportarci. Liverani ha tutto sotto controllo per quanto sia possibile. Non è semplice gestire questo momento, sta ad ognuno essere professionista fino in fondo noi non vogliamo mollare”.

Cosa faccio?

“Cerco di leggere molto, questa è tra le mia passioni provo ad informarmi su qualcosa che non conosco. Poi passo il tempo con mia figlia, mia moglie guardiamo i film la aiutiamo a fare i compiti, deve passare il tempo anche per lei. Cucina? Non possiamo sgarrare più di tanto, devo mantenere la linea”.

Notizie Mancosu: “Manca la normalità, il campo, allenarmi…”

Il centrocampista ha parlato anche del rapporto con i compagni:

“Ci sentiamo spesso, la situazione non è delle migliori, manca a tutti il campo. Non è semplice restare in forma senza le strutture. Ma in qualche modo dovremo fare. A me piace molto andare al campo e questa situazione non è normale. Il gol preferito? Quello all’Inter, ma il più bello è stato quello al Napoli. Come mi immagino la ripresa? Niente di particolare, non vedo l’ora di tornare in campo e superare questo periodo”.