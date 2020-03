Notizie Juventus, Lapo Elkann contro Lotito

Il rampollo della famiglia Agnelli si è insirito nella guerra tra Andrea e Lotito, che corrisponde alle posizioni di Juventus e Lazio rispetto alla ripresa di allenamenti e Serie A.

Ultime Juventus, la bordata di Lapo contro Lotito

Il coronavirus ormai è un problema di livello globale, non solo in Italia. Fra le venti società della serie A c’è chi vuole scendere in campo a tutti costi, anche se si dovesse giocare a giugno e luglio, come Lotito e De Laurentiis. C’è anche chi è attendista, come Agnelli e chi invece vuole già guardare al futuro a pensare a questa in essere come ad una stagione chiusa, come Massimo Ferrero. Fra le squadre ad esempio che non lottano per un obiettivo, si è diffusa una consapevolezza: non giocare, e magare risparmiare sugli stipendi, sarebbe molto più proficuo dal punto di vista economico.

Lapo Elkann prende le difese di Andre Agnelli e rimprovera Lotito attraverso il suo profilo Twitter: “Lotito….ha una laurea in virologia o in statistica??? Ci illumini. Nel mentre le ricordo che l’ottimista spesso non è altro che un pessimista male informato“.

Serie A, si lavora tutti i giorni

Ieri c’è stata un’assemblea informale inusualmente senza scontri. Le priorità sono riflettere sul costo del lavoro (stipendi dei giocatori) dare la possibilità a Sky di trasmettere in chiaro modificando la legge Melandri (e quindi guadagnare qualcosa in più). Inoltre, si chiede via libera alla pubblicità sul betting e una forma di gioco-lotteria per aiutare il calcio e superare un Totocalcio ormai “vecchio”.