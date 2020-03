Notizie Fiorentina, Dalbert: “Vorrei restare a Firenze”

Ultime Fiorentina | Dalbert, difensore dell’Inter in questa stagione in prestito alla Fiorentina, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

Ultime Fiorentina, parla Dalbert

«In questo momento provo tantissimo dolore e incredulità. Ho anche un po ‘paura per me e per i miei cari. L’Italia è un Paese fantastico, con un sistema sanitario eccezionale, eppure la situazione è molto tragica, io in questo periodo leggo, guardo film e serie tv. Gioco alla playstation, provo anche a cucinare qualcosa».

Compagni contagiati?

«Sinceramente ho avuto paura e mi sono preoccupato molto. Ora però stanno tutti bene. Dopo sarà tutto diverso perché queste situazioni ti segnano e ti fanno capire quali sono le priorità e i valori molto importanti nella vita».

Campionato?

«Penso sia stata una stagione discreta. Sento la fiducia di tutti, mi fa rendere al meglio. A Firenze sto bene, mi piace tutti la città e il progetto, vorrei restare. Il presidente Commisso ha già fatto grandi investimenti».

Ribery?

«Ribery ha insegnato a tutti noi cosa vuol dire essere un fenomeno anche fuori dal campo. Ha fatto sentire la sua vicinanza nonostante lo stop. Fa e farà la differenza. Ha dimostrato di essere un grande uomo oltre che calciatore».

Inter?

«Se proprio devo fare dei nomi direi Lukaku e Lautaro. Sono una coppia bene assortita. Devo però citare anche Handanovic che oltre a essere un portiere eccezionale è una persona fantastica. E’ stato molto di aiuto per me».