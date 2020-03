Tweet on Twitter

Coronavirus, la fidanzata di Dybala sul contagio | Pochi giorni fa Paulo Dybala e Oriana Sabatini, fidanzata del 10 della Juventus, hanno contratto il Coronavirus. La bella modella argentina ha raccontato i sintomi della malattia e di come stanno affrontando la quarantena.

La fidanzata di Dybala: “Ecco come combattiamo il Coronavirus”

Ai microfoni di La 100, emittente radiofonica argentina, ha spiegato i giorni in quarantena e lo sviluppo del virus.

“Il Coronavirus fa sentire molto stanchi, è come quando si ha l’influenza. Tutto il corpo fa male. Non ho mai avuto la febbre, l’ho sempre misurata e non mi è mai salita. I polmoni, ad un certo punto, hanno iniziato a fare un rumore strano e dopo anche Paulo ha iniziato a sentirsi poco bene”.

Oriana Sabatini: “Ora stiamo bene ma siamo stati male”

La fidanzata di Paulo Dybala ha raccontato anche i sintomi attuali e di come stanno cercndo di superare il virus.

“Siamo in isolamento da nove giorni. Fino a due o tre giorni fa siamo stati molto male. Intanto dobbiamo stare a riposo e prendere delle vitamine. I dottori ci hanno detto che il 31 marzo ci rifaranno i tamponi per capire come stiamo”.

Intanto l’attaccante della Juventus ci ha tenuto a rassicurare tutti i suoi tifosi con una foto sui social con un messaggio di fiducia: “Stiamo bene“.