Coronavirus, De Boer: “Non sto bene, ho fatto il tampone”

Ultime Coronavrius | Frank De Boer, tecnico dell’Atlanta United, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di VTBL. Il numero di infettati da Coronavirus negli Stati Uniti continua a salire ed anche il mondo del calcio negli States rischia di essere travolto.

Coronavirus, parla De Boer