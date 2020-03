Calciomercato Napoli: i nomi per l’attacco

Calciomercato Napoli: gli obiettivi

Ultime Napoli, rivoluzione in attacco: Andrea Petagna è già arrivato. Avrà venticinque anni, quando vestirà l’azzurro. Con lui però potrebbero arrivare altri rinforzi.

Ultime Napoli: tutti i nomi

Jeremy Boga, ventitré anni, ivoriano nato a Marsiglia, potrebbe essere il secondo colpo. Si esprime a sinistra, per chiudere con il destro, ma sa giocare e lo ha fatto su entrambe le corsie.

Per gli azzurri, al fianco di Politano andrà sistemato un giocatore che sia in grado di raccogliere la pesante eredità di Callejon.

Ma la rivoluzione non è completa. C’è Luca Jovic, a Madrid, che piace agli azzurri.

Il serbo è costato sessanta milioni di euro e nessuno, neanche il Real Madrid, è disposto a rimetterci.

Intanto gli azzurri in attacco seguono anche Mateta, che al Mainz ha dovuto fronteggiare un infortunio ma adesso sta meglio. In Spagna gli azzurri guardano anche a Loren Moron che al Betis ha offerto dimostrazione di sé. 11 gol in 1718 minuti non sono poi così pochi. Altrimenti ci sarebbe una pista insolita, porta a San Pietroburgo, dove si è fatto notare un iraniano, Sardar Azmoun. Non è una scommessa ma una tentazione che va avanti ed è nata a gennaio ma gli azzurri hanno preferito non affondare in attesa dell’estate.