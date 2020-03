Calciomercato Milan, Upamecano è l’obiettivo per la difesa: i dettagli

Calciomercato Milan, Upamecano è un obiettivo per il futuro: Gazidis studia il colpo

Calciomercato Milan – Upamecano | Era finito nel mirino del club rossonero già nelle scorse sessioni di mercato, il difensore del Red Bull Lipsia, Dayot Upamecano. Il forte centrale di difesa, arrivato nella città tedesca nel 2017, è diventato uno dei migliori in circolazione. Il difensore francese è un pupillo di Rangnick, tecnico sempre più in orbita Milan. I rossoneri dovranno fare i conti con le diverse big d’Europa, perché sempre in Germania è forte l’interesse del Bayern Monaco, così come quello di Barcellona in Spagna ed Arsenal e Manchester United in Inghilterra.

Ultime Milan, ecco come arrivare ad Upamecano: il centrale di difesa potrebbe lasciare Lipsia nella prossima stagione