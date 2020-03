Calciomercato Milan, ag. Hernandez sul futuro: “Vi svelo ora quanto vale”

Calciomercato Milan – Agente Theo Hernandez | E’ un periodo complicato per il mondo intero, che si riflette nel mondo del calcio, con lo stop inevitabile dell’intero scenario sportivo. Pensando per un attimo al calcio giocato, il Milan vive una stagione complicata, che però trova riscontro positivo nel proprio terzino, Theo Hernandez. Il colpo di mercato piazzato nella scorsa estate, si è rivelato tra i più giusti per l’intera Serie A. Oggetto, ad oggi, invidiato da ogni club d’Italia, Juventus compresa, e per il quale saranno tutti pronti a far follie nelle prossime sessioni di calciomercato.

Era arrivato in Italia dal Real Madrid per ‘soli’ 20 milioni di euro, non è mai più uscito dalle gerarchie del tecnico Stefano Pioli da quando è arrivato sulla panchina del Milan. E’ intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it l’agente del terzino francese, Manuel García Quilón dichiarando cose importanti per il futuro del suo assistito.