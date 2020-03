Calciomercato Milan: ri-spunta Christensen in difesa

Calciomercato Milan: piace sempre Christensen in difesa

Calciomercato Milan: ri-spunta il danese. Come riportato da cm.com, i rossoneri sono pronti a sostituire un danese con un altro.

Con l’addio di Kjaer, il club milanese potrebbe portare a Milano Christensen, suo connazionale. Per forza di cose il nuovo Milan dovrà ripartire da un arrivo in difesa.

I rossoneri hanno urgente bisogno di un titolare stabile al fianco di Alessio Romagnoli. Zvone Boban, prima di andare via con Maldini e Massara, aveva provato a cercare una soluzione futuribile.

A gennaio i rossoneri sono stati poi costretti a ripiegare su Simon Kjaer per questione di costi. In estate però il Milan punta ad un investimento in difesa anche se sono da capire quali saranno le condizioni economiche naturalmente anche in questo caso.

I rapporti tra il Milan e il Chelsea in particolare sono molto buoni. L’operazione Begovic è stata accelerata proprio da queste. I rossoneri hanno sempre rifiutato gli approcci dei Blues in questi anni per Alessio Romagnoli.

Ultime Milan: i motivo del “no a gennaio”

A gennaio, tuttavia, è stato Frank Lampard a bloccare l’idea Andreas Christensen, difensore centrale danese che era nella lista del Milan dopo il no di Jean Clair Todibo. Christensen ha ritrovato spazio a Londra prima dello stop alla stagione per il Coronavirus ma in estate potrebbe aprirsi uno spiraglio.