Ultime Milan, spunta Guardiola per la panchina

Notizie Milan Guardiola prossimo allenatore Pioli | Il Milan pensa in grande. Elliot vuole ricostruire in estate con un progetto nuovo e ricco di giovani ma anche già affermati. Intanto, continua la ricerca del prossimo allenatore del Milan. Il dirigente Boban, fatto fuori da Gazidis, ha dichiarato che il Milan non ha fiducia in Stefano Pioli e che ha già bloccato per il prossimo anno Rangnick, ex Lipsia e Schalke 04. Ora anche Maldini è in bilico con il suo futuro, intanto, spunta tra i tanti nomi anche quello di Guardiola, che ad oggi resta quasi impossibile o soltanto un sogno.

Calciomercato Milan: per i bookmakers c’è Guardiola sulla panchina rossonera

La stagione di Serie A è a forte rischio di conclusione per quest’anno, come quelle del resto dei campionati d’Europa o forse del Mondo. Intanto, in attesa di capire cosa accadrà, il Milan pensa al futuro. Stefano Pioli, subentrato in corsa a Marco Giampaolo, difficilmente sarà riconfermato. Il club rossonero pensa ad un progetto molto più grande da cui ripartire il prossimo anno. Il Milan ha la forte ambizione di tornare ad alti livelli in poco tempo e si pensa anche ad uno dei figli adottivi del calcio di Sacchi (che con il Milan ha vinto tanto). Si tratta di Pep Guardiola. L’allenatore ha ancora un anno di contratto con il Manchester City che per i prossimi anni è stato fatto fuori dalle coppe europee. Intanto, nonostante la volontà ammessa alla stampa di restare, Guardiola resta un sogno del Milan. Per gli stessi bookmakers di Sisal Matchpoint, come riferisce Agipronews, agenzia di stampa che si occupa del mondo dei giochi a pronostico e delle scommesse, Guardiola al Milan è quotato a 33 volte la posta. Al momento è molto difficile, ma non impossibile.