Calciomercato Milan: Gotze a parametro zero, è sfida con i cugini dell’Inter

Ultime Milan Gotze Inter news | Milan e Inter in continua sfida, dal campo al mercato. I Cugini di Milano, in questo momento, non stanno passando un periodo positivo a causa della forte emergenza Coronavirus in Lombardia. Intanto, entrambi i club non si concentrano soltanto sulla questione legata al possibile annullamento del campionati di Serie A, ma pensano già al mercato prossimo e programmano il futuro. Tra i tanti nomi che potrebbero rappresentare la vera occasione di mercato a luglio c’è quello di Mario Gotze. Il fantasista del Borussia Dortmund non rinnoverà il suo contratto (in scadenza a il prossimo 30 giugno 2020). L’Inter ci pensa da diverse settimana come colpo a parametro zero, ma adesso si inserisce anche il Milan. L’ex Bayern Monaco ha ancora molti anni di carriera e può approdare in Serie A anche grazie alla spinta della propria moglie che può risultare decisiva, soprattutto per i club di Milano.

Milan News: Gotze, la moglie spesso a Milano. E’ sfida all’Inter

In Germania sono sicuro che Mario Gotze non rinnoverà il suo contratto con il Borussia Dortmund e in estate andrà via a costo zero. Secondo il Corriere dello Sport, c’è la forte ipotesi Milan oltre a quella dell’Inter. Decisiva può essere la moglie del trequartista che è spesso a Milano per faccende lavorative. Ad oggi l’unico ostacolo per la chiusura è il suo ingaggio elevato, al Dortmund, Gotze percepisce 6,5 milioni di euro netti a stagione.