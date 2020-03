Mercato Milan: Bonaventura via a parametro zero

Ultime Milan, ora tutti vogliono Giacomo Bonaventura. Come riportato da Tuttosport, il 31enne jolly cresciuto nel vivaio dell’Atalanta è ormai arrivato a poco più di tre mesi dalla scadenza del suo contratto ed il Milan non ha intenzione di rinnovare. L’intesa del 18 gennaio 2017 è oramai arrivata alla scadenza del 30 giugno 2020 e Bonaventura sarà svincolato. Da quanto emerso finora, il centrocampista non ha ancora deciso cosa farà dal primo luglio. Il perché è abbastanza scontato: lui vorrebbe rimanere al Milan ma i rossoneri di Ivan Gazidis, hanno idee diverse.

Ultime Milan: chi vuole Bonaventura? 4 big su di lui

Intanto, sono diverse le società che hanno fatto sondaggi su Bonaventura nelle ultime settimane.

Tra le più interessate c’è di sicuro la Lazio, ma anche il Napoli del suo ex allenatore Gattuso si è fatta avanti. Il tutto senza scartare la Roma e ci sarebbe anche la Fiorentina dell’ambizioso Commisso. Bonaventura, classe 1989, avrà dunque ampia scelta fra qualche mese nel caso in cui da Milano non arrivi nessuna proposta. Oggi il calciatore percepisce uno stipendio da 2 milioni con l’ok di Galliani ed il gruppo cinese che stava già da mesi trattando con Fininvest e Silvio Berlusconi la cessione della società. Così quest’anno, con Ibra, potrebbe andar via anche lui.