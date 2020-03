Calciomercato Milan, Bonaventura in partenza: la Fiorentina insiste

Calciomercato Milan: Bonaventura, non molla la Fiorentina

Calcio Mercato Milan Bonaventura | Un mercato infuocato quello di Serie A, con la maggior parte delle squadre che sta continuando a portare avanti diverse operazioni in questi ultimi giorni. Occhio inoltre alla situazione legata ai giocatori in scadenza a giugno, molti di questi interessanti e che possono far gola a molte società. E’ il caso ad esempio di Bonaventura, il quale difficilmente riuscirà a trovare un accordo di rinnovo con il Milan, e che quasi sicuramente andrà via a parametro zero a giugno.

Un’occasione per molti, compresa la Fiorentina: la squadra viola non ha intenzione di mollare la presa, e si dice pronta a sfidare il resto della concorrenza per il centrocampista rossonero. A riportarlo in giornata è Tuttosport.

News Milan: per Bonaventura è Lazio-Fiorentina

La Fiorentina vorrebbe rinforzarsi parecchio in vista del prossimo campionato, anche perchè i risultati ottenuti quest’anno non sono stati ottimi, e nemmeno troppo costanti. Insomma una mini-rivoluzione che partirà dal centrocampo, con qualche gioiello da blindare (come Castrovilli), e qualche nuovo innesto. Bonaventura è più di un’idea, ma per portarlo a Firenze servirà battere la fortissima concorrenza della Lazio, attualmente considerata la squadra in pole. La sfida si accende, in estate grosse novità. Il Milan intanto attende.