Calciomercato Juventus: Ferran Torres è il prescelto per la corsia

Calciomercato Juventus: Ferran Torres può arrivare in estate

Ultime Juve: arriva Ferran Torres? Come riportato dal Corriere dello Sport sulle ali è pronto ad arrivare a Torino Ferran Torres. La Juve guarda in casa Valencia per il gioiellino che piace a mezza Europa.

Il suo talento è fuori discussione, Ferran ha entusiasmato gli osservatori, non soltanto juventini, per la sua straordinaria velocità per questo a Torino sarebbe il perfetto rincalzo per Douglas Costa.

Ma non solo, a questo aggiunge anche una fisicità non secondaria (è alto 184 centimetri) che lo rende pericoloso anche nel gioco aereo. In stagione ha già realizzato 6 gol e firmato 7 assist. Logico che su Torres si siano mosse anche altre big come Barcellona, Atletico Madrid, Liverpool e Manchester City.

Proprio i blaugrana sembrano al momento i favoriti nella corsa ma la Juve non molla e non è fuori dai giochi anche per la situazione internazionale che ha bloccato e gettato nell’incertezza lo sport mondiale. Il contratto di Ferran scadrà nel 2021 e comprende una clausola da 100 milioni. Il ragazzo, finora, ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo per studiare bene il suo futuro. Se la linea resterà questa, il club valenciano rischia di perderlo a zero tra un anno e per questo in estate sarà costretto a darlo via.

Juve: chi parte in attacco?

La Juve, che ha già preso Kulusevski, vuole un altro esterno. Lo spagnolo potrebbe essere l’alternativa a Chiesa e rappresentare il futuro dopo un possibile sacrificio sul mercato di Douglas Costa e/o di Bernardeschi.