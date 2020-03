Calciomercato Juve: Icardi bianconero, i bookmakers sono sicuri

Calcio Mercato Juventus Icardi | Arrivano notizie sempre più confortanti per i tifosi della Juventus in vista della prossima stagione riguardo al calciomercato. Mauro Icardi è pronto a tornare in Serie A. Mentre in Italia si prova a risolvere l’emergenza Coronavirus, e la Lega Serie A cerca modi per concludere la stagione attuale, la Juventus si concentra sul mercato e programma il prossimo anno. Mauro Icardi è il colpo che Paratici e Nedved vogliono chiudere in attacco. Con la rottura all’Inter già lo scorso anno, Icardi fu vicinissimo alla Juventus con Higuain via, ma alla fine il calciatore e sua moglie Wanda scelsero Parigi anche per staccare con le polemiche. Intanto, il PSG, sembra non essere intenzionato assolutamente a riscattare il calciatore argentino per i 70 milioni di euro pattuiti con l’Inter la scorsa estate. Ecco dunque che torna alla carica la Juve, che resta il club favorito.

Ultime Juventus-Icardi: per i bookmakers ci siamo

Icardi è l’obiettivo numero uno della Juventus. L’attaccante argentino è il primo nome nella lista dei desideri della Juve già dallo scorso anno e ora anche per i quotisti non c’è partita. Secondo quanto riporta Agipronews, prima agenzia di stampa che si occupa del mondo dei giochi a pronostico e delle scommesse, sarà la Juve la destinazione prossima di Icardi. Per i bookmakers non c’è partita, come capitò con Cristiano Ronaldo, dove la Juve risultava la favorita. Icardi alla Juve è quotato a solo a 3.50. Quasi il doppio, invece, la permanenza al Psg. Distanti fin troppo tutti gli altri grandi club.