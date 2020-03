Calciomercato Inter: 5 contropartite per Lautaro Martinez da Barcellona

Calciomercato Inter: Lautaro Martinez al Barca? Ecco le 5 contropartite

Ultime Inter: Lautaro Martinez potrebbe finire al Barcellona in estate. L’attaccante sarebbe onorato di giocare con Messi e per questo potrebbe spingere per la cessione.

La punta argentina ha una clausola da 111 milioni di euro. Ma il Barca vorrebbe arrivare a lui attraverso l’inserimento di una o due di contropartite tecniche che farebbero alzare l’entità complessiva dell’affare attorno a 150 milioni.

Il motivo? I catalano non vogliono pagare la rata della clausola in un’unica tranche. Gli spagnoli sanno che sarebbe impossibile comprarne il cartellino in cash.

Sono 5 i calciatori che potrebbero sbarcare a Milano: due i rinforzi possibili in difesa come riportato da. Corriere dello Sport, si tratta del terzino destro portoghese Semedo e del centrale francese Todibo. A centrocampo, invece, i candidati sono addirittura tre: Vidal, che per Conte era la prima scelta come innesto invernale, il brasiliano Arthur, penalizzato dall’arrivo di De Jong, e Alena, prodotto del settore giovanile bluagrana oggi in prestito al Betis. L’obiettivo del Barca è quello di non pagare oltre i 70 milioni per la punta.

Ultime Inter: tutti valutati 40 milioni?

Per questo motivo per la coppia di giocatori che finire in nerazzurro avrebbe una valutazione complessiva di un’ottantina, in media 40 a testa. Per questo sembra difficile che arrivi Vidal vista che la sua valutazione è più bassa. Come pedine di scambio per Lautaro, il Barcellona ha pensato anche a Coutinho e Dembelè ma per loro vorrebbe uno scambio alla pari.