Calciomercato Inter, Griezmann idea concreta: lascerà il Barcellona

Calciomercato Inter, Griezmann ipotesi concreta: l’attaccante francese potrebbe essere arrivato al capolinea al Barcellona

Calciomercato Inter – Griezmann | Potrebbe dire addio solo un solo anno dal Barcellona, l’attaccante francese, Antoine Griezmann. Non è andata proprio come sperava quest’annata ai blaugrana, l’ex Atletico Madrid si era lanciato verso una nuova esperienza dopo l’avventura madrilena, ma potrebbe già dire addio al club catalano. Tra le sue ipotesi del futuro ci sarebbe sia l’Inter che la destinazione del ritorno in Francia, al Paris Saint-Germain. L’ipotesi italiana è la più accreditata, considerando il forte interesse del Barcellona verso Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ andrebbe a formare un attacco composto da 2/3 argentini, andando a riempire il tridente con il connazionale, Lionel Messi.

Ultime Inter, Griezmann e Lautaro Martinez: scambio estivo che fa gola anche al club nerazzurro

Antoine Griezmann lascerà il Barcellona, è questa la news che è venuta fuori nelle ultime settimane, con l’asse Spagna–Italia che si è intensificata. Sì, perché con Lautaro Martinez sempre in auge tra le voci di mercato che lo vedono verso la società catalana, prende forma l’ipotesi Griezmann per il club nerazzurro dell’Inter. Il campione del Mondo potrebbe approdare in Italia, come rivelano i colleghi de ‘Le10Sport.com’. Sì, perché la concorrenza del Paris Saint-Germain non spaventa la società di Suning, che potrebbe appunto far leva sull’interesse per Lautaro Martinez. Ad oggi, per sostituire l’argentino, la pista più accreditata sarebbe quella proprio dell’asso francese.