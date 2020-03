Calciomercato Inter: Giroud non rinnova, è Derby italiano con la Lazio

Calciomercato Inter, Giroud non rinnova con il Chelsea: è duello con la Lazio

Calciomercato Inter Giroud Lazio Chelsea rinnovo | Resta viva la pista Serie A per Olivier Giroud. L’attaccante francese, attualmente al Chelsea, è pronto ad andare via al termine stagione. Il contratto di Giroud, infatti, è in scadenza il prossimo 30 giugno 2020 e già in questi mesi potrà firmare il contratto che lo legherà alla sua futura squadra. Il Campione del Mondo classe 1986 però è paziente e attende l’offerta migliore. Già a gennaio è stato davvero ad un passo dal campionato italiano, con Inter e Lazio che sono andati vicinissimi a rinforzare il proprio reparto offensivo con il calciatore. Per entrambi i club la trattativa poi è sfumata, ma a giugno non vogliono farsi lasciare l’occasione di acquistarl oa costo zero. L’Inter sembra avanti, soprattutto nella testa di Giroud, ma la Lazio non molla.

Ultime Inter, è sfida alla Lazio per Olivier Giroud

L’Inter ormai ha un solo rivale nella sfida di mercato per Giroud, è la Lazio di Lotito che con il ds Igli Tare spinge forte per l’acquisto della punta. Il francese è sul taccuino di Marotta e Ausilio da diversi mesi e riproverà a chiudere il colpo a zero prima dell’estate. Non c’è più da considerare invece la concorrenza del Chelsea, che ad un certo punto ha pensato al suo rinnovo di contratto. Giroud lascerà la Premier League, con Frank Lampard, allenatore del Chelsea, che ha praticamente dato il via libera. Come riportata Tuttosport il derby italiano per il centravanti è già iniziato a gennaio e si concluderà nei prossimi mesi, a fare la differenza sarà la durata del contratto e l’ingaggio. Giroud cerca l’ultimo grande contratto visto che a settembre spegnerà 34 candeline.