Ultime Milan, per Ibrahimovic può arrivare il ritiro a fine stagione: Zlatan riflette

Ultime Milan – Ibrahimovic pensa al ritiro | Sono diverse le riflessioni tra i calciatori, in particolar modo dopo l’allarme Coronavirus. Questo è un momento in cui tutti, nessuno escluso, riflette per il proprio futuro e, tra questi, ci saranno sicuramente anche i calciatori. Tutti si chiedono come finirà questa stagione calcistica e soprattutto quanto tempo ci vorrà per rientrare dall’emergenza, che sta creato una catastrofe sull’intero panorama mondiale. Tra i molti volti noti del calcio nostrano, ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, arrivato a Milano nello scorso gennaio, potrebbe essere arrivato ai saluti.

News Milan, rivoluzione rossonera: Ibrahimovic potrebbe dare il ‘via’ appendendo gli scarpini al chiodo

Stando a quel che rivelano i colleghi del Corriere della Sera, il campione svedese, Zlatan Ibrahimovic, starebbe riflettendo per il proprio futuro. L’ipotesi ritiro non è dunque da scartare, perché il prossimo 3 ottobre 2020, Zlatan compirà ben 39 anni e la sua missione al Milan e al calcio giocato, potrebbe essere arrivata al capolinea. In bilico la sua avventura in rossonero, con la possibilità di rivoluzione a fine anno che vede l’addio di Maldini, dopo quello già avvenuto di Boban poche settimane fa. L’idea di appendere gli scarpini al chiodo rientra nelle ipotesi di Ibrahimovic. Questi momenti di caos totale gli avranno messo voglia di tornare dai propri cari, per restare accanto alla propria moglie e ai due figli. I prossimi anni, Zlatan Ibrahimovic, potrebbe decidere di goderseli a casa, accanto ai suoi affetti più cari.