Ultime Juventus, Kulusevski: “D’Aversa ci controlla quando siamo a casa”

Notizie Juve | Dejan Kulusevski, centrocampista oggi di proprietà della Juve ed in prestito al Parma, ha parlato tramite il profilo Instagram de Gli Autogol:

Ultime Juve, parla Kulusevski

“Come passo il tempo? Leggo, cucino e guardo tutto ciò che riguarda il basket. Gioco alla PlayStation assieme a Brugman, Gagliolo ed Hernani.

Noi faccamo di tutto insieme. Nonostante siamo a casa D’Aversa ci controlla sempre. Cosa mi piace mangiare? Cucino un po’ italiano e un po’ svedese, a me piacciono molto le polpette. Ilicic è una follia. Fortissimo. Uno dei migliori al mondo, per me è un grande calciatore.

Tra gli avversari dico Cristiano Ronaldo, nell’ultima partita che abbiamo giocato contro la Juventus stava benissimo. Anche Douglas Costa è imprendibile nell’uno conto uno ma il mio idolo è Hazard. Vorrei davvero giocare come gioca lui. Copio tanti suoi movimenti, le sue finte di corpo: per me è veramente forte.