Ultime Juventus, la foto di Ronaldo dalla quarantena fa il giro del globo

Cristiano Ronaldo non molla e continua ad allenarsi dalla sua Madeira assieme al resto della sua famiglia: la foto accanto ai suoi parenti ritrae l’attaccante della Juventus più in forma che mai.

Notizie Juve, l’allenamento di Ronaldo in quarantena

CR7 non si ferma mai. In questo momento si trova nell’isola di Madeira, in casa sua, dove sta passando la quarantena cominciata con l’annuncio della positività di Rugani (sul quale è in atto un dibattito che rischia di portare a gravi conseguenze per la Juventus). Il portoghese era partito già prima della notizia del contagio del proprio compagno di squadra e a quel punto è rimasto in patria.

Da domani sarà libero di tornare a Torino (sul fatto che possa allenarsi però è in corso un altro dibattito) ma intanto, come mosta lo scatto su instagram di sua sorella, si è tenuto decisamente in forma in attesa di tornare in campo. “Continuiamo nella lotta, a casa, in famiglia, avendo cura del corpo e della mente“, scrive Katia Aveiro a corredo della foto in palestra.

Juve news, Ronaldo potrà allenarsi al ritorno in Italia?

La risposta è no. O almeno non con la squadra. Stande alle ultime disposizioni normative, il campione dovrà osservare un altro periodo di quarantena, questa volta perché rientrante in tutti gli individui che provengono dall’estero, e per questo in isolamento coatto presso il proprio domicilio per 14 giorni. Un discorso che chiaramente per il momento non inficia il comparto tecnico (la ripresa della Serie A è in bilico) ma che prima o poi dovrà essere affrontato.