Oroscopo di domani 25 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 25 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Non fermatevi per le restrizioni che stiamo vivendo. Continuate a progettare e a guardare al futuro. I prossimi mesi saranno molto floridi

Toro. Periodo complicato per costruire nuovi rapporti ma ne avete bisogno e volontà. Non è possibile vedersi a quattr’occhi per parlare ma utilizzate i mezzi social per aprirvi al mondo. Attenzione alle finanze.

Gemelli. Siete stanchi. Non cadete nella trappola delle liti e delle discussioni, soprattutto di sera. Siete assonnati e apatici verso qualcuno, soprattutto nelle prime giornate di domani.

Cancro. Avete bisogno di nuove sensazioni ma siete fermi nel passato. Mettete un punto ai vecchi capitoli e apritevi a nuove conoscenze anche se vorreste restare soli.

Leone. I prossimi mesi hanno tante cose interessanti in serbo per voi. Non fatevi prendere dalle situazioni stressanti dei prossimi giorni, soprattutto quelle dovute ad una persona asfissiante che vive al vostro fianco.

Vergine. Attenzione alle discussioni in famiglia, con il vostro partner soprattutto. Se l’argomento è scottante o pericoloso usate molta prudenza.

LEGGI ANCHE – L’OROSCOPO DEL GIORNO

Oroscopo Paolo Fox di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. In ambito amoroso è un momento felice. Saturno transita nel vostro segno e la sfera sentimentale prende forma. Qualcuno conosciuto da poco vi farà una bella impressione, chi è single avrà modo di fare nuove conoscenze.

Scorpione. Storie importanti o tagli ancora più importanti. Sarà questo il bivio più importante per voi. Cambiamenti drastici in atto, sia in amore che nel campo lavorativo.

Sagittario. Non abbattetevi, è il momento di mettere in chiaro situazioni decisive della vostra vita. Venere nel vostro segno vi porterà una marea di dubbi che, però, saprete ben gestire.

Capricorno. Venere gira anche per voi. Ci saranno nuove opportunità in amore, anche per chi è uscito da poco da una storia. I pensieri pessimisti vi accompagneranno sempre ma voi dovete essere lucidi a non cadere in quei tranelli.

Acquario. Intorno a voi sorgono polemiche in ogni momento. Non soffermatevi, passate avanti e dedicatevi al vostro tempo. Sfruttate le difficoltà di questo momento per aprirvi a nuovi cambiamenti.

Pesci. Qualcuno dovrà affrontare ancora importanti questioni di coppia ma ne saprete venire fuori bene grazie alla vostra forza. Il periodo complicato dura da troppo, finalmente ne verrete fuori