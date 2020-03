Notizie Napoli, se Gattuso lascia avrà lavorato gratis: stipendio da restituire

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è da sempre famoso per la particolarità dei suoi contratti, che spesso e volentieri contengono clausole inusuali per il mondo del calcio: la Gazzetta dello Sport rivela quella incredibile presente nel contratto di Gattuso che riguarda lo stipendio dell’allenatore.

Ultime Napoli, la clausola sull’ingaggio di Gattuso

Vero, entro il 30 aprile Gennaro Gattuso può decidere di liberarsi dal Napoli senza pagare nessuna penale. Quello che apprendiamo oggi è che non servirebbe esattamente soltanto una stretta di mano: a meno che quella del tecnico calabrese non valga 600.000 euro. Questo è il suo stipendio di 6-7 mesi e dovrà rinunciarvi, secondo la rosea, qualora dovesse decidere di dare le dimissioni.

Napoli news, i contratti di De Laurentiis

“Mio zio Dino fece sequestrare una villa ad un certo Federico Fellini“, ama ripetere il patron azzurro: come a dire, sui contratti non si scherza. E così, oltre alle famose clausole del silenzio fatte firmare ai vari Reja, Donadoni, Mazzarri, Benitez, Sarri e Ancelotti, per quest’ultimo è diventata famosa quella che lo obbligava a dare le password dei suoi account social alla società. E il tecnico di Reggiolo sta già prepaparando una dolce (per entrambi) vendetta.

Per il suo predecessore, liberato a suon di milioni nell’affare che portò anche Jorginho al Chelsea, il diktat fu chiarissimo: “non portare a Londra i tuoi favoriti al Napoli senza il mio permesso“. Come tradurre in realtà questo assunto? Rendendo per il club di Abramovic ancor più esose le già care clausole rescissorie dei calciatori azzurri.