Il dirigente del Milan Paolo Maldini racconta in un’intervista al Corriere della Sera la sua malattia: colpito qualche giorno fa dal coronavirus, è in questo momento in isolamento assieme al figlio Daniel presso la propria abitazione.

Ultime Milan, le parole di Maldini

Non una normale influenza, chi ne viene colpito se ne accorge subito. L’ex terzino spiega com’è affrontare il covid-19, al quale è risultato positivo con il figlio Daniel: “Ci sono dolori alle articolazioni e ai muscoli. Ho giocato a calcio, conosco il mio corpo, è un virus nuovo, un nemico che l’organismo non conosce. I dolori sono particolarmente forti. All’inizio non è stato possibile fare il tampone, perché per quanto forti avevo i sintomi di una normale influenza. Poi ho scoperto che un amico con cui avevo avuto dei contatti è risultato positivo ed allora sono venuti i medici dell’Asl, con guanti e mascherine. E no, niente scafandro. A me è andata tutto sommato bene, sono da 18 giorni con la mia famiglia, il mio amico è ricoverato a Legnano, non dorme e ha gl’incubi“.

Serie A, quando si torna in campo?

Dopo aver vissuto in prima persona la tragedia, Maldini può dire con certezza che i tempi per tornare in campo vanno dilatandosi: “Questa stagione finirà, avrà una conclusione, ma tenete presente che un calciatore deve fare almeno 2 settimane di preparazione per tornare in forma ed è giusto ripartire tutti allo stesso livello. Ci sono squadre più colpite dal contagio come la Sampdoria e la Juventus“.