Notizie Juventus, il club smentisce la fidanzata di Rugani

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Scoppia il caos in casa bianconera: dopo le parole di Michela Persico è scoppiato un polverone a causa delle sue rivelazioni. Sembra infatti che il difensore avesse già fatto il tampone per il coronavirus prima di scendere in campo contro l’Inter.

Ultime Juventus, la società contro la fidanzata di Rugani

Si è aperto un vaso di Pandora. La rivelazione di Michela Persico ha fatto il giro del globo, vista la gravità di quanto dichiarato dalla showgirl: qualora fosse la reale versione dei fatti, la Juventus avrebbe permesso ad un calciatore a rischio contagio da covid-19 di scendere negli spogliatoi e accomodarsi in panchina nella sfida contro l’Inter (che non ha disputato, essendo rimasto fuori dal campo), mettendo a repentagli la salute dei propri tesserati e quella degli avversari. Una leggerezza che potrebbe portare addirittura a conseguenze penali per la società, qualora fosse confermata.

Secondo quanto riferisce sportmediaset invece, la Juventus ha fatto sapere che il test da cui è poi risultata la positività del giocatore è stato effettuato l’11 marzo con l’esito arrivato nel corso della stessa giornata.

IN AGGIORNAMENTO