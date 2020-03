Notizie Juventus, il coronavirus blocca l’esonero di Sarri

Maurizio Sarri si trova in questo momento a casa sua: sta preparando il lavoro da svolgersi in una stagione che, comunque andrà, sarà condizionata dall’emergenza. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione del tecnico bianconero, che per qualcuno merita l’esonero, mentre i risultati dicono altro.

Ultime Juventus, la stagione di Sarri

In qualunque modo finisca (o non finisca) questa stagione, il giudizio sul tecnico non può che restare sospeso. Arrivato quest’estate, la polmonite lo ha bloccato per molto tempo, tanto è vero che l’esordio in panchina è arrivato soltanto alla terza giornata.

Ed il ritardo nell’applicazione delle sue idee alla nuova squadra si è visto, forse è perdurato anche più del necessario. Tranne che nelle gare contro l’Inter, la Juve non è mai sembrata una squadra di Sarri: è sempre stata un ibrido, un prodotto incompiuto dal punto di vista dell’organizzazione tattica.

Ma un aspetto non è mai venuto meno: l’attenzione per il risultato. Ed infatti, al di là di tutto, i bianconeri sono primi in campionato ed ancora in corsa per Champions e Coppa Italia: e questo è il dato più forte che ha in mano il tecnico toscano quando sarà il momento di fare i conti.

Juventus news, la decisione sull’esonero di Sarri

Sia nel caso si dovesse concludere tutto in fretta e furia in piena estate, giocando praticamente ogni tre giorni, sia che tutto finisca qui, le riflessioni sull’operato di Sarri saranno condizionate dall’emergenza coronavirus che sta sconvolgendo il mondo. E, di conseguenza, ecco perché il mandato di Sarri, quasi certamente, verrà…prorogato.

Infatti il mister in questo momento è al lavoro, in smart working certo, da casa, assieme al cane Ciro che trovò all’esterno di Castel Volturno, ma ha mandato di studiare non solo per questa stagione, ma anche per la prossima.