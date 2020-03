Notizie Inter, Young: “Italia, niente caos e scaffali vuoti”

Ultime Inter | Ashley Young, nuovo difensore dell’Inter, ha elogiato la gestione della crisi in Italia attraverso il suo account twitter. Il terzino nerazzurro ha voluto dare un’immagine positiva del nostro Paese, alle prese con l’emergenza Coronavirus.

Arrivato all’ Inter nel mercato di gennaio, ha deciso di spendere diversi ‘tweet’ per elogiare il comportamento dello Stato italiano in questi giorni complicati per il nostro paese ed anche per quello britannico, patria dell’esterno.

“Volevo condividere i miei pensieri dato che attualmente vivo in Italia, l’epicentro del virus. In questo momento il supermercato è il rischio principale per questo virus solo lì si può essere contagiati.

In Italia quando si va lì c’è una calma sorprendente. Niente lotte per il cibo, niente scaffali vuoti. Non c’è nessuna lite e non ci sono limitazioni o cose del genere. In genere solo una persona della famiglia è deputata a fare acquisti. I supermercati hanno limitato il numero di persone che entrano e per questo non sono affollati”.

Ultime Inter, Young elogia l’Italia

Young ha parlato ai propri connazionali del modo di gestire la crisi in Italia e, infine, ha sottolineato come il rigore sia fondamentale per combattere la pandemia.

“Questo è ciò che stiamo facendo qui, non è una reazione eccessiva ma un modo per essere al sicuro. E anche gli altri dovrebbero farlo. Non è orribile come sembra ma una soluzione per salvare vite”.