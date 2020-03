Finito il periodo d’isolamento per i giocatori dell’Inter, alcuni dei campioni nerazzurri stanno facendo ritorno a casa: tra di loro c’è anche Samir Handanovic.

Ultime Inter, Handanovic lascia Milano

Terminato il periodo di isolamento forzato, la Beneamata ha concesso ai calciatori stranieri di tornare nei propri Paesi in caso di “motivi familiari urgenti”. Nella giornata di ieri è già partito qualcuno, oggi prosegue l’esodo nonostante, va detto, la società abbia consigliato di non lasciare Milano, come riferito dalla Gazzetta dello Sport.

Ma la libertà di scelta in casa nerazzurra è ampia e così, complice anche la vicinanza della Slovenia, il portiere ha deciso di fare ritorno a casa. Per ora, nessun altro elemento della sqaudra avrebbe chiesto di lasciare l’Italia, ma non è da escludre che altri possano farlo tra poco (in Uruguay parlano dei possibili ritorni di Godin e Vecino).

Notizie Inter, la primavera di Conte

Come fa notare sempre la rosea, il mister dell’Inter ha sempre avuto i miglioririsultati in primavera, a guardare i numeri delle sue squadre. Tra Juve e Chelsea, nell’ultimo lustro, ha raccolto 42 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte. Ora si lavora a distanza per l’emergenza coronavirus, ma con la testa si pensa già al rientro in campo: l’obiettivo sarà soprattutto l’Europa League, per non rompere la striscia di stagioni con almeno un titolo di Antonio Conte.