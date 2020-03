Sampdoria, Barreto positivo al Coronavirus: l’annuncio arriva dal Paraguay

News Sampdoria, Barreto risultato positivo al Coronavirus: la notizia arriva dal Paraguay

News Sampdoria – Barreto Coronavirus | Il club blucerchiato aveva annunciato di non comunicare più le notizie in merito alla questione Coronavirus, ma è inevitabile che i calciatori contagiati, siano comunque al centro dell’attenzione. E infatti, stando a quanto appreso dai colleghi della carta stampata in Paraguay, sarebbe emersa una nuova positività in casa Sampdoria: si tratta del centrocampista Edgar Barreto, anche lui risultato positivo al test al Covid-19. La squadra ligure è la società più colpita dal problema. Dopo la positività di Manolo Gabbiadini sono venuti fuori addirittura altri sette contagiati in casa Sampdoria.

La notizia arriva da Tigo Sports, la moglie del calciatore della Sampdoria, Edgar Barreto, sarebbe stata la prima tra i due ad essere stata contagiata. Il Coronavirus colpisce anche la famiglia Barreto, come riportato durante la scorsa notte italiana, dai colleghi sudamericani.

#Covid19: Edgar Barreto y su esposa dieron positivo a las pruebas del virus. Ambos se encuentran bien. Barreto es el primer compatriota en el futbol italiano que adquiere #Coronavirus. El es sexto jugador de la Sampdoria que se contagia. @Universo970py pic.twitter.com/bqjzhaC2dl — Juan Coronel (@juanracoronel) March 23, 2020

Alla lunga lista dei calciatori che stanno debellando il virus – Gabbiadini, Colley, Depaolo, Thorsby, La Gumina, Bereszynski ed Ekdar – senza dimenticare il dottor Baldari, si aggiunge anche Edgar Barreto. Moglie e calciatore comunicano comunque di star bene, così come gli altri tesserati blucerchiati. Qualcuno, tra questi, è già guarito e tutti ben presto saranno pronti a sconfiggere questo male e ritornare in campo, appena si potrà, per lottare verso la salvezza agli ordini di Claudio Ranieri.