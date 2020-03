News Milan, Weah preoccupato per il Coronavirus: “Mio figlio è in quarantena”

News Milan – Weah Coronavirus | Ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex stella del Milan, George Weah. L’attuale Presidente della Liberia ha parlato della sua paura, legata all’allarme del Coronavirus e alla situazione del figlio Timothy, che si trova attualmente in quarantena in Francia, a Lilla: “Mio figlio si trova in quarantena, è al sicuro a Lilla, ma sono preoccupato. La preoccupazione arriva per vari motivi, al momento qui abbiamo solo tre casi qui e ancora prima che fosse trovato il primo positivo, eravamo partiti con le misure preventive, soprattutto in tema di controlli all’aeroporto”.

Ultime Milan, le parole dell’ex Weah sul Coronavirus

Ha continuato, ai microfoni della rosea, l’ex campione del Milan, George Weah. Le sue preoccupazioni sono per tutto il Paese dell’Africa: “Questo virus diventa pericoloso per il mondo intero, ancora di più per l’Africa. Diversi paesi che hanno aiutato l’Africa nei tempi dell’ebola, stanno ora soffrendo. Non oso immaginare se il problema dovesse diffondersi su tutto il territorio africano. Maldini? L’ho saputo ieri, non l’ho ancora sentito. Ho visto le foto e le ho condivise, sono molto triste. Il mio pensiero e il mio affetto più sincero vanno a lui e tutte le famiglie delle tante persone colpite dal virus. Quello che sta succedendo in Italia mi sta colpendo profondamente, vedere tutte quelle persone che muoiono giorno dopo giorno è una cosa che mi rende tanto triste. Qui siamo tutti religiosi e continuerò a pregare per il bene del vostro Paese, perché siete sempre nel mio cuore”.