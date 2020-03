News Juventus, la compagna di Rugani (Michela Persico) risponde alle accuse della Codacons

News Juventus, la risposta di lady Rugani alle polemiche sui tamponi | Nella giornata di ieri erano arrivate pesanti accuse da parte del Codacons, che considera i vip dei privilegiati in merito alla questioni legate al Coronavirus. Sì, perché secondo l’associazione, i calciatori e tutto il mondo dei ‘vip’, in generale, rappresenterebbe una categoria di privilegiati. Questi, avrebbero una corsia preferenziale verso i test con il tampone, per verificare la positività al Covid-19. Insomma, un’accusa non digerita dalla famiglia Rugani, perché la compagna di Daniele, difensore della Juventus, ha risposto così: “Ben venga che abbiamo ricevuto il tampone, altrimenti la situazione si sarebbe estesa a livello di calcio”.

Michela Persico, la fidanzata del centrale di difesa della Juventus, Daniele Rugani, ha rilasciato un’interessante intervista ai colleghi di TPI. Queste le sue parole, dopo i diversi giorni passati in quarantena: “Sto bene, per fortuna. Sono solo molto stanca, per qualche giorno ho smesso di sentir odori e gusti. Mi ritengo fortunata nella sfortuna. Daniele era appena rientrato a casa dopo gli allenamenti, poi si è sentito poco bene e abbiamo controllato la temperatura. Nulla di più, aveva qualche linea di febbre. Per sicurezza decise di passare la notte alla Continassa, il centro tecnico della Juventus”.

Al J-Medical il tampone: “Daniele ha fatto il test domenica 8 marzo, e il risultato è arrivato il 9. Dopo 24 ore è arrivato il risultato. E’ per questo che poi sono venuti a farmelo a casa, perché essendo la compagna, era alto il rischio del contagio”. Poi risponde alle accuse del Codacons: “Nessuna corsia preferenziale, non c’è alcun fondamento in questa storia. Conosco persone del mondo dello spettacolo, poi trovate positive, a cui il tampone è stato fatto quando ormai erano in una situazione grave”.