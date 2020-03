Juventus, pronto il mercato da sogno: Pogba e Gabriel Jesus

Fabio Paratici lavora sotto traccia, come tutti i suoi colleghi, alla Juventus del futuro: puntare ai due talenti della Premier League si può.

Calcio mercato Juventus, assalto a Pogba

Ormai l’Inghilterra, dal punto di vista contrattuale, è meno attraente rispetto all’Italia. Così come già altri campioni prima di loro, anche Pogba e Gabriel Jesus potrebbero preferire il Bel Paese. In un momento complicato come questo, i dirigenti italiani, come spiegato anche ai nostri microfoni, devono gestire l’emergenza in atto ma al tempo stesso pensare al futuro.

Così sta facendo anche la Vecchia Signora ed un futuro potrà essere degno soltanto se avrà buon esito l’operazione Pogback: come riferisce la Gazzetta dello Sport, servono 110 milioni di euro più un altro cospicuo assegno per lo stipendio (ora guadagna circa 15 milioni di euro a stagione). Sarebbe la panacea per i mali del centrocampo ed anche durante una diretta su JTV ieri pomeriggio, quando è uscito il nome del francese, a Paratici è sfuggito un sorriso. Non sappiamo se fosse uno slancio d’interesse o il segno della consapevolezza che la Juventus dovrà prima vendere ed alleggerire il monte ingaggi.

Mercato Juve, Gabriel Jesus per Higuain

Perché neanche la Juventus sfugge al Fair Play finanziario. E allora la parola chiave è vendere, prima di comprare. E allora se addio del Pipita dovesse essere, il suo stipendio sarebbe dirottato sull’acquisto del talento brasiliano del City Gabriel Jesus, che senza coppe non resterebbe volentieri alla corte di Guardiola. L’alternativa (si fa per dire) porta sempre il nome di Mauro Icardi, che fatica a trovare nuovi accordi sia con Inter che PSG.