Coronavrus, Speranza: “Non facciamo illusioni”

Ultime Coronavirus | Roberto Speranza, ministro della Salute, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a La7 sulla crisi Coronavirus.

“Purtroppo ci sono tante persone senza sintomi ma che sono portatori di questo virus. Lo sforzo del nostro paese è stato grande, con queste misure drastiche prima da solo e ora imitato da tutti i paesi europei, persino la Gran Bretagna. C’è una parte di persone che deve andare a lavoro, i nostri medici, chi consente elettricità, acqua, chi porta le vivande. Ma tutto quello che non è essenziale deve fermarsi. Lo ribadisco, vediamo qualche primissimo segnale, non dobbiamo farci illusioni soprattutto non abbassare la guardia. Dobbiamo continuare il terreno di rigore intrapreso finora”.

Ultime Coronavirus, altre restrizioni in arrivo?

Il Ministro ha parlato della possibilità di aumentare le restrizioni.