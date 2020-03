Coronavirus, Tardelli: “In Serie A ci sono altri positivi, ma non lo sanno”

Coronavirus: le dichiarazioni di Tardelli

Coronavirus Tardelli | Il Covid-19 continua a seminare panico nella nostra penisola, e purtroppo giorno dopo giorno i casi continuano ad aumentare. Il picco dei contagi potrebbe non essere ancora arrivato, e intanto in queste ultime ore sono arrivate diversi dichiarazioni da parte di qualche calciatore e altri addetti ai lavori. E’ il caso di Tardelli, ex giocatore della Juventus e della Nazionale italiana, il quale ha voluto rilasciare delle forti dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

“La situazione ancora non è compresa da tutti, i soldi in questo caso non possono essere la priorità. Nessuno deve fare polemiche in questo momento, soprattutto i presidenti. Nelle squadre di calcio in Serie A ci sono stati tanti casi, ce ne saranno stati altri ma non lo sanno, magari non hanno fatto il test. L’unico modo che abbiamo per uscirne fuori è aiutarci a vicenda, in questa situazione non ci sono nè ricchi nè poveri”.

Coronavirus: aumentano i casi, cambia il calcio

I casi in Italia sono in continuo aumento, e attualmente il calcio non può che stare fermo ad aspettare. Qualcosa cambierà sicuramente, e ad annunciarlo è stato il presidente della Lega Pro, Ghirelli. Sentite cosa ha detto.