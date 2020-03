Coronavirus, Ronaldo e Mendes donano un milione di euro per gli ospedali di Lisbona

Coronavirus: Ronaldo e Mendes, arriva la bella donazione

Coronavirus Ronaldo Mendes | L’allarme Coronavirus sta spaventando chiunque, soprattutto in Italia, dove la situazione sta piano piano peggiorando sempre di più. I casi di contagio nella nostra penisola sono in continuo aumento, e anche il mondo del calcio sta apparendo piuttosto scosso. Molti giocatori e altri addetti ai lavori si stanno attivando in prima persona verso gli ospedali, contribuendo alla creazione di nuovi reparti di terapia intensiva. Tantissime donazioni in arrivo, così come quella di Ronaldo e il suo agente Jorge Mendes: oltre un milione di euro per finanziare due unità di terapia intensiva negli ospedali di Lisbona.

Un gesto bellissimo per il campione portoghese, che si conferma un fenomeno anche fuori dal campo. A ringraziare è stato il presidente dell’unità di Santa Maria a Lisbona, Daniel Ferro: “Siamo stati contattati da Mendes, che si è offerto di collaborare con Ronaldo per finanziare due unità di terapia intensiva. Ora è tutto equipaggiato per fornire la giusta assistenza ad un paziente contagiato”

Coronavirus: tante donazioni per un bene comune

Quella di Ronaldo è soltanto l’ultima delle tante donazioni ricevute dal mondo del calcio. Tanti campioni e addetti ai lavori hanno provveduto, come ad esempio Moratti e l’AS Roma. Anche Lukaku e Romagnoli hanno contribuito, così come la Juventus.