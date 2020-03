Coronavirus, Galliani: “San Siro non sarà come prima”

Ultime Coronavirus | Dopo l’emergenza anche gli stadi non saranno più come prima. Sugli scenari per il calcio italiano dopo la fine della pandemia ha parlato ancora Adriano Galliani.

L’ex ad del Milan ed ex presidente di Lega ha detto la sua opinione nel corso di un’intervista concessa a Tele Radio Stereo.

”Se si tornerà a giocare? Non ho una risposta. Abbiamo appena appreso che le Olimpiadi sono state spostate di un anno. Bisogna affidarsi alla comunità scientifica, saranno loro a dirci cosa fare. Solo i medici possono dare l’ok per quando si potrà tornare a giocare”.

Ultime Milan, parla ancora Galliani

L’ad del Monza, Adriano Galliani, ha parlato anche di San Siro e degli stadi italiani: