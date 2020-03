Coronavirus, la fidanzata di Dybala: “Sintomi particolari, a Paulo sono spuntati il giorno dopo il test”

Tweet on Twitter

Coronavirus, il racconto della fidanzata di Dybala | Il COVID-19 pochi giorni fa ha colpito anche Paulo Dybala dopo le positività di Daniele Rugani e Blaise Matuidi. Oriana Sabatini, fidanzata dell’attaccante argentino della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Telefe in cui ha parlato di come stanno affrontando la positività, dei sintomi e di come si sono resi conto della pericolosità del virus.

Coronavirus, la fidanzata di Dybala: “Sintomi particolari”

Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala, ai microfoni di Telefe ha raccontato la sintomatologia e di come stanno reagendo al virus.

“Viviamo nella stessa stanza anche se abbiamo entrambi il COVID-19. Ci hanno consigliato di vivere a distanza ma siamo nella stessa casa. Utilizziamo salviettine su tutto ciò che tocchiamo, apriamo continuamente le finestre e gettiamo subito i rifiuti. Per fortuna la Juventus ci aiuta molto anche con le scorte di cibo”.

Sintomi? “Devo dire che sono stati molto particolari. Io pensavo ad una semplice influenza per me perché avevo la tosse secca ma tanto muco. Mi sono preoccupata quando mi sono subito stancata durante l’allenamento respiratorio. Mi stancai immediatamente, senza far nulla”.

Oriana Sabatini: “Dybala ha manifestato sintomi il giorno dopo il test”

“Abbiamo fatto il test perché alcuni compagni di Paulo avevano già il Coronavirus. Lui non aveva nulla quando ci hanno dato i risultati, poi il giorno dopo ha manifestato i sintomi, al nono giorno di quarantena. Video? E’ stato importante farlo perché giravano tante notizie false. Voelvamo comunicarlo con le nostre voci”.

Come affrontate il virus? “Dormiamo, guardiamo serie e cuciniamo. E’ importante riposare, non fare ginnastica. Ora mi rendo conto che mi scuoto dal nulla, che il sintomo è molto reale, molto evidente”.