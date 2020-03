Coronavirus, Conte: “Nuova sanzione. Proroga al 31 luglio? Data di emergenza”

Coronavirus: le parole di Conte

Coronavirus Conte | Situazione di totale emergenza in Italia, dove i casi di contagio da Covid-19 sono in continuo aumento in questi ultimi giorni. Nuovi provvedimenti sono stati presi (multe e proroga), e adesso in conferenza ha parlato il Premier Conte, il quale ha voluto mandare un nuovo messaggio alla nazione:

“Con lo strumento dei DCPM abbiamo uno strumento che ci consente di dosare le misure di contenimento e di prevenzione in funzione della diffusione del contagio. Con questo decreto legge abbiamo regolamentato i rapporti Parlamento e Governo: ad esempio ogni iniziativa dovrà essere inviata ai presidenti delle Camere e io andrà poi a riferirlo al Parlamento. Inoltre, d’ora in poi la sanzione sarà: una multa che va da 400 a tremila euro. Sono orgoglioso della reazione che tutti gli italiani stanno avendo nel rispettare le prescrizioni che abbiamo fornito. C’è stato inoltre un dibattito per quanto riguarda la proroga fino al 31 luglio, ma non è vero. Si tratta soltanto di una data d’emergenza, speriamo di poter avere una svolta prima. Per ora le forze dell’Ordine si stanno apprestando a fare un’attenta verifica della situazione, che speriamo venga risolta nel minor tempo possibile”.

“Sulle regioni: stiamo cercando di dare il supporto migliore possibile per quanto riguarda le strutture ospedaliere. Possiamo trovare accordi con le Regioni, ma le decisioni spettano allo Stato. Sugli sciopero: l’Italia non ha mai affrontato una situazione del genere, ma serve una decisione che possa mettere d’accordo tutti. Attualmente non ci possiamo permettere scioperi. Sui contagi? E’ difficile avere un numero sui contagi, continueremo a prendere le indicazioni del comitato scientifico come abbiamo fatto fino ad oggi”.