FIGC, Gravina: “Ripresa degli allenamenti? Non prima del 3 aprile”

FIGC: Gravina sulla ripresa degli allenamenti

FIGC Gravina | Ancora casi di Covid-19 in Italia, e soprattutto ancora stallo per quanto riguarda il calcio. Tutto fermo, con un decreto del Governo che sembra essere l’unico riferimento in questa situazione. La ripresa del campionato per ora è una questione non prioritaria, e che soprattutto non può essere ancora affrontata; discorso quasi uguale per quanto riguarda la questione ripresa allenamenti: qualche squadra ha pensato di ripartire, ma sulla faccenda è voluto intervenire il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Ecco le sue parole riportate nel pomeriggio da cm.com:

“Ultimamente si sta parlando spesso, forse troppo. Ci tengo a ripetere una cosa importante, e la rivolgo a tutti: attualmente l’unica strada da seguire è quella dettata dal decreto del Governo, ovvero del 3 aprile come data di un eventuale traguardo. Per ora si fa fede a questo, e se si prende una decisione, ecco che tutti devono seguirla. In gioco c’è molto di più della salute, il calcio deve soltanto osservare”.

Coronavirus: allenamenti rinviati e campionato a rischio

Gli allenamenti non riprenderanno almeno fino al 3 aprile, così come il campionato, per il quale però ci sono ancora tanti dubbi. Una data pronosticabile al momento non c’è, e per ora non si può far altro che fare ipotesi su ipotesi.