Calciomercato Roma, El Shaarawy e Schick pronti al ritorno

Calciomercato Roma: El Shaarawy e Schick, in estate possono tornare

Calcio Mercato Roma El Shaarawy Schick | Il mercato di Serie A continua ad infiammarsi, e in queste ultime settimane le big del nostro campionato stanno continuando a lavorare in vista della prossima stagione. Anche la Roma sta valutando qualche possibilità, tra cui ci sarebbe anche il ritorno in Italia di El Shaarawy. L’italo-egiziano attualmente milita in Cina, ma sarebbe anche disposto a rinunciare al maxi-ingaggio per tornare in Capitale. La squadra giallorosso vorrebbe riportare l’esterno in rosa, e in questi prossimi giorni potrebbero esserci tante novità importanti.

Discorso calco anche per quanto riguarda Schick, per cui però la situazione è un po diversa: l’attaccante ceco è in prestito al Lipsia, ma la squadra tedesca non sembrerebbe disposta a riscattarlo per 29 milioni di euro. Ecco che potrebbe esserci un altro ritorno, stavolta però, meno gradito. A riportarlo è Sport Mediaset.

Notizie Roma: concorrenza per El Shaarawy?

El Shaarawy sarebbe contento di tornare alla Roma, e la Roma sarebbe contenta di riavere l’esterno in squadra. Le due parti potrebbero rincontrarsi in estate, ma occhio anche alla concorrenza: la Juventus ci sta pensando, anche se ad oggi non ha portato avanti sondaggi e contatti. I bianconeri possono essere un pericolo, ci sarà da valutare.