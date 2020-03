Calciomercato Napoli, colpo Jovic a caro prezzo: pedina per arrivare a Fabian Ruiz

Calciomercato Napoli, Jovic è l’obiettivo numero uno per l’attacco: la situazione

Calciomercato Napoli – Jovic | Il club azzurro ripartirà l’anno prossimo e lo farà da nuovi perni, per ogni reparto. A gennaio è cominciata la rivoluzione con l’arrivo non solo di un nuovo tecnico, ma di diversi colpi piazzati per il reparto di centrocampo e non solo. Amir Rrahmani e Andrea Petagna non vanno dimenticati, acquisti già realizzati in chiave futura ed è proprio a quella che starebbe lavorando ad oggi Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli è a lavoro, coordinato anche da Gennaro Gattuso e al patron Aurelio De Laurentiis, pronto al colpo dell’estate. Un pezzo da 90 è atteso per il reparto offensivo dell’undici di Gattuso e il serbo Luka Jovic, in uscita dal Real Madrid, potrebbe rappresentare il nome giusto per la società partenopea.

Notizie Napoli, la controfferta del Real: Jovic per arrivare a Fabian Ruiz

Stando a quel che rivelano i colleghi spagnoli del Don Balon, il Napoli potrebbe ritrovarsi una controfferta da parte del club madrileno. Il Real, infatti, non ha mai nascosto il proprio interesse verso lo spagnolo Fabian Ruiz. Il talento in forza ai partenopei è seguitissimo dalle Regine di Spagna, Real Madrid e Barcellona. I blancos sono disposti a dire addio a Jovic e, conoscendo l’interesse forte del club azzurro, potrebbero proporre proprio il cartellino del calciatore più soldi per arrivare a Fabian Ruiz. La valutazione di Jovic oscillerebbe dai 35 ai 40 milioni di euro, dopo averlo acquistato solo 7 mesi fa per circa 60 milioni di euro, dall’Eintracht Francoforte.