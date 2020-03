Calciomercato Napoli, Immobile: Lotito allontana gli azzurri, rinnovo fino al 2025

Calciomercato Napoli, il sogno si chiama Immobile: arrivano risposte dalla Lazio

Calciomercato Napoli – Immobile | E’ rimbalzata nel corso della giornata di ieri la notizia legata al futuro di Ciro Immobile. Sì, perché l’interesse del club azzurro potrebbe ripiombare dopo quello già manifestato nelle scorse stagioni, con il centravanti di Torre Annunziata che vedrebbe nel Napoli una buona ipotesi, prendendo in considerazione il ritorno in Campania dopo anni lontani dalle proprie origini. La verità è che però Ciro Immobile a Roma ha trovato una nuova vita, che punterà a tenersi stretta. E figuriamoci Claudio Lotito, presidente che assieme ad Igli Tare ha creduto fortemente nell’attaccante ex Torino che, nelle esperienze con Siviglia e Borussia Dortmund non aveva fatto benissimo. Un legame che si è consolidato negli ultimi anni, con Simone Inzaghi che gli ha permesso di trovare così tante reti da volare, assieme alla Lazio in classifica, pure nella graduatoria dei marcatori di questo campionato.

Ultime Napoli, la risposta di Lotito alle richieste azzurre: rinnovo fino al 2025

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha raccontato delle idee della società su Ciro Immobile. Molto chiare da casa Lazio le intenzioni verso il proprio bomber: Immobile a vita nella Lazio. L’idea sarebbe quella di un quinquennale, praticamente un contratto che lo legherebbe alla società fino al 2025. Le parole dell’agente del calciatore, Alessandro Moggi, sono state chiare: “Cristiano Giuntoli è un grande estimatore dell’attaccante, ma c’è un rapporto di ferro tra Ciro e la Lazio”.

Insomma, non nasconde le idee di mercato l’agente del bomber della Lazio e i biancocelesti faranno di tutto per blindarlo all’Olimpico. Per il presidente Claudio Lotito, risulta incedibile. O meglio non è stata mai presa in considerazione l’idea di una sua cessione. L’intenzione è di andare alla stretta finale per il rinnovo, fino al 2025. Un futuro tutto biancoceleste, ancora, per Ciro Immobile.