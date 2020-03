Calciomercato Napoli, Ancelotti pronto al doppio scippo Allan e Koulibaly

Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis si sono salutati cordialmente e, altrettanto amichevolmente, secondo la Gazzetta dello Sport stanno parlando di calciomercato: l’obiettivo del tecnico di Reggiolo è portare all’Everton i due talenti Allan e Koulibaly, ecco il piano.

Calcio mercato Napoli, assalto a KK e Allan

Quella sera, dopo una vittoria in Champions League, fu esonero: Ancelotti lasciò il Napoli con una proposta in mano dell’Everton, salutò De Laurentiis come un vecchio amico, il quale però riuscì ad ottenere due promesse, quella volta sul lungomare. La prima: che il mister non parlasse in pubblico della sua esperienza napoletana dal punto di vista tecnico. La seconda: qualora Carlo volesse qualcuno dei suoi ex calciatori, dovrà parlare con lui.

Ed ecco quindi che, come riferisce la rosea, sono già ampiamente iniziati i colloqui per Allan e Koulibaly, attualmente fermi ai box come tutto il resto dei calciatori. Quest’ultimo in particolare è fin da subito entrate nel cuore di Sir Carlo, che prima ancora di conoscerlo si disse onorato di allenarlo e dopo averlo capito, ne ha fatto pracitamente un inamovibile della sua squadra. Fino a questo momento, per nessuno dei due calciatori si può parlare di stagione esaltante, ma il feeling con Ancelotti è quello di sempre.

Le altre concorrenti

Chissà se l’amicizia tra il numero 1 azzurro ed il tecnico di Reggiolo servirà davvero a battere la concorrenza che si accalca per i due campioni. Il PSG continua a lanciare segnali e lavorare con l’entourage di Koulibaly, così come in Inghilterra United e City si stanno già muovendo per portarlo a Manchester.