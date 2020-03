Calciomercato Milan, rinnovo Romagnoli: scadenza a breve termine, i rossoneri a lavoro

Calciomercato Milan, rinnovo Romagnoli: i rossoneri lo mettono al centro del progetto

Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli | La situazione in casa rossonera non è serena, perché la pressione è elevata sulla questione rinnovi. La difesa del Milan rappresenta ad oggi l’arma in più del club, con alcuni periodi nel corso della stagione, in cui la squadra ha dimostrato di poter trovare nella difesa, il miglior proprio attacco. Le ottime prestazioni del reparto difensivo passano non solo dalle splendide parate di Gigio Donnarumma, ma anche dalla capacità da leader del capitano, Alessio Romagnoli.

Assieme a lui, ci sono alcune situazione legate al rinnovo che toccherà andare a rivedere. Sì, perché come rivela La Gazzetta dello Sport, attraverso le colonne della propria edizione odierna, il Milan dovrà risolvere i contratti in scadenza tra il 2021 e il 2022. Sono diversi i calciatori ancora in attesa di conoscere il proprio futuro e tra questi c’è anche il capitano, Alessio Romagnoli.

Ultime Milan, rinnovi in casa rossonera: Romagnoli sarà al centro del progetto

Quella del Milan è la sesta retroguardia del torneo, nonostante alcuni match in cui la difesa rossonera ha trovato contro avversarie come l’Atalanta che ne hanno rifilate diverse si imbucate. A testimoniare la positività del reparto difensivo del Milan, sono le presenze di Romagnoli: il capitano non ha mai saltato un minuto, unico giocatore di movimento di Serie A – assieme a Sabelli del Brescia – a non aver mai saltato un solo minuto. Il suo contratto scadrà nel 2022 e tutti in casa Milan vogliono fare attenzione alla cosa, senza rischiare di finire a ridosso del termine di scadenza.

Si lavora in una sola direzione: andare a blindare il proprio capitano. Risolta la questione legata proprio ad Alessio Romagnoli, si andrà a lavorare per le altre situazione ancora in stand-by. Tra queste, per il reparto difensivo, ci sono in scadenza anche Conti e Calabria nel 2022. La scrivania di Ivan Gazidis sarà piena in vista della prossima stagione.