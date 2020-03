Calciomercato Milan: Milik, la richiesta del Napoli

Calciomercato Milan: Milik, il Napoli non molla

Ultime Napoli, Milik cosa 50 milioni. Come riportato da cm.com, l’attaccante polacco, nonostante sia arrivato praticamente ad un anno dalla scadenza, continua ad avere una valutazione altissima per gli azzurri.

La situazione che si è creata tra Arkadiusz Milik e il Napoli, con ogni probabilità, porterà ad un divorzio in estate. Il contratto del polacco è in scadenza nel 2021 e per il momento non sono previsti ulteriori incontri per prolungare il suo contratto. Milik vorrebbe un adeguamento dello stipendio da 2,5 a 4 milioni di euro, la stessa cifra percepita da Dries Mertens e Kostas Manolas. Forse anche per questo motivo, a meno di clamorosi colpi di scena, la dirigenza azzurra venderà il suo attaccante in estate.

Ultime Napoli: chiesti 50 milioni

Nonostante questo il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere che non svenderà il suo giocatore, anzi. La base d’asta parte da 40 milioni, ma la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 50. Il Milan è interessato ma la cifra sembra molto importante per l’attaccante ormai ad un anno dalla scadenza. Per addolcire il presidente azzurro, magari i rossoneri potrebbero proporre una contropartita. In casa rossonera, ricordando che Rino Gattuso ha sempre stimato il turco Calhanoglu, potrebbero inserire il fantasista nell’affare.