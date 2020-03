Calciomercato Juventus, Icardi più vicino: riscatto lontano con il PSG

Calciomercato Juventus: Icardi, il PSG non è convinto

Calcio Mercato Juventus Icardi | Il calciomercato in Serie A continua con grande intensità, e adesso la maggior parte delle squadre sta sfruttando questo periodo di “stop” per ragione in vista della prossima stagione. La Juventus in particolare si sta dando un gran da fare per quello che potrebbe essere il primo vero colpo dell’estate: Mauro Icardi. L’attaccante argentino è un vecchio pallino di Sarri, e in più è un profilo che piace da tempo alla dirigenza bianconera.

L’attuale situazione del centravanti è al momento abbastanza chiara: è di proprietà dell’Inter, ma attualmente è in prestito al PSG, che non sembra avere intenzione di riscattarlo per 70 milioni di euro. Ecco che la Juventus può tornare a sperare, e magari sferrare un colpo decisivo proprio tra qualche mese. A Mauro piacerebbe il ritorno in Italia, ma ovviamente sa bene che il suo spazio in nerazzurro non ci sarà mai. A riportarlo è cm.com, per il quale i bianconeri sembrerebbero al momento favoriti su tutte le pretendenti.

Juventus-Icardi: decide Leonardo?

Icardi è l’obiettivo principale per la Juventus, ma al momento fare pronostici è davvero dura. Il PSG per ora non sembra essere propenso al riscatto, ma la parola finale non è stata ancora detta. Leonardo e Tuchel sono in disaccordo, ecco cosa sta succedendo.