Calciomercato Juventus, Coutinho nel mirino: Chelsea in pole

Calciomercato Juventus: Coutinho si allontana, ostacolo Chelsea

Calcio Mercato Juventus Coutinho | Mercato infuocato quello di Serie A, dove le principali big del nostro campionato si stanno attivando molto in queste ultime settimane. Tra queste c’è ovviamente anche la Juventus, che continua a tenere d’occhio tanti profili, e che al momento sembra aver posato lo sguardo fisso su Coutinho. Il brasiliano è di proprietà del Barcellona, ma attualmente è in prestito al Bayern Monaco: il club bavarese con molte probabilità non lo riscatterà alla cifra monstre di 120 milioni di euro, ergo tornerà ai blaugrana in cerca di una nuova pretendente.

L’ex Inter è un profilo che piace parecchio dalle parti di Torino, ma i bianconeri dovranno dar conto alla concorrenza: anche il Chelsea è sulle tracce del trequartista, e stando a quanto riportato dal Daily Mail, sembra che i Blues siano addirittura in pole. Un vero e proprio ostacolo per la Juventus, che già di dover faticare parecchio in questa corsa.

Juventus-Coutinho: non solo Chelsea, anche un’altra inglese

Il Chelsea ha messo Coutinho nel mirino, e la Juventus si prepara al duello mercato. Occhio però anche ad un’altra inglese sul brasiliano: il Manchester United, interessato al giocatore e attualmente alla finestra. Questa la situazione attuale riportata dalla nostra redazione.