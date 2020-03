Atalanta-Valencia è la partita del coronavirus per il consigliere dell’OMS

Consulente del Ministero della Salute e consigliere dell’OMS, Walter Ricciardi spiega cos’è successo quella sera del 19 febbraio allo stadio Giuseppe Meazza.

Emergenza coronavirus, Ricciardi su Atalanta-Valencia

L’epidemiologo ha parlato ai microfoni di Rainews24, spiegando come la potenza contagiante di quella gara sia stata probabilmente decisiva per la propagazione del virus a Bergamo, città attualmente streamata dal covid-19. “Credo che quella partita del 19 febbraio“, ha spiegato il medico, “Atalanta-Valencia, abbia avuto un ruolo decisivo. Un terzo della popolazione di Bergamo si è ammassato in un stadio e poi ha fatto festa tutta insieme. Non è una casualità che quella zona poi sia diventata la più colpita. C’è poi l’esempio di Valencia, che è stata una delle città più colpite della Spagna dopo i grandi centri Madrid e Barcellona“.

Dichiarazioni che provengono da una fonte autorevole e obbligano a ripensare a quei momenti e a chi ha deciso cosa. Le stesse parole del Papu Gomez, sotto questo punto di vista, sono emblematiche: non c’era l’effettiva percezione di cosa potesse accadere ma c’è stata sicuramente una sottovalutazione del rischio.