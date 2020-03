Atalanta, Sportiello positivo al Coronavirus

Ultime Atalanta, Marco Sportiello positivo al Coronavirus. Il portiere della Dea Marco Sportiello è risultato positivo al Coronavirus.

La notizia è stata comunicata dall’Atalanta sul proprio sito ufficiale. Il portiere è attualmente asintomatico.

La quarantena preventiva, alla quale sono stati sottoposti tutti i tesserati della squadra orobica, terminerà il 27 marzo e per questo i nerazzurri si augurano che non ci siano altri casi nella formazione orobica.

Atalanta: epidemia a Bergamo, colpito anche un calciatore

Per fortuna il portiere della Dea sta bene e non presenta sintomi preoccupanti. Il portiere ex Frosinone non vede i compagni di squadra ormai da oltre 10 giorni e per questo motivo potrebbe essere un caso isolato. Ricordiamo che invece, durante la trasferta di Valencia, il club nerazzurro è venuto a contatto con i calciatori della squadra spagnola. Molti di loro, solo pochi giorni dopo, sono risultati positivi al test.

Questo il comunicato del club nerazzurro:

“Con la presente si informa che le autorità sanitarie locali hanno comunicato oggi al Club la positività al Covid-19 del portiere Marco Sportiello.

Il calciatore è attualmente sintomatico. La quarantena preventiva, a cui erano stati sottoposti Marco e tutti i tesserati della prima squadra, terminerà in data 27-03-2020“.